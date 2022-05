Avertismentul Asociatiei pentru Protectia Consumatorilor pentru cei care cumpara fructe ambalate si cantarite

Asociatia pentru Protectia Consumatorilor din Romania (APC) trage un semnal de alarma. Multi consumatori sunt amagiti cand cumpara produse ambalate si cantarite.Vorbim despre lamaile gata cantarite si ambalate in plasa, pregatite pentru a fi puse in cosul de cumparaturi.Specialistii APC atrag atentia ca, in urma testelor facute, s-a observat ca acea cantitate inscrisa pe eticheta nu corespunde cu ce este in realitate. Mai mult, in unele cazuri s-au gasit ... citeste toata stirea