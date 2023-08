ANIS, Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii, alaturi de alte 138 de companii si 5 organizatii semnatare (Asociatia Business Service Leaders, Asociatia Cluj IT - Cluj IT Cluster, Asociatia Sibiu IT, Transilvania IT Cluster, Asociatia Centrelor de Inovare Digitala din Romania - RODIH), a adresat vineri Guvernului Romaniei un Memoriu pentru a semnala impactul pe care il pot avea modificarile din codul fiscal vehiculate ij in ultimele zile, adica impozitarea veniturilor din IT ... citeste toata stirea