Avertismentul unui sofer care era sa loveasca un pieton, pe o strada din Cluj, din cauza unui stalp: ,,Sa se asigure ca ii putem observa" - VIDEO

In timp ce unii soferi din Cluj nu acorda prioritate pietonilor din pura nesimtire, alti participanti la trafic sunt constienti de regulile de circulatie si le respecta cu strictete.Totusi, un eveniment in care un pieton a fost la un pas sa fie lovit de catre un sofer a avut loc, pe strada Paris, din Cluj-Napoca, in urma cu putin timp. Mai exact, din cauza unui stalp, un sofer a vazut pietonul care dorea sa traverseze strada doar in ultima clipa.Camera de bord a participantului la trafic a ... citește toată știrea