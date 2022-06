Administratia Nationala de Meteorologie a emis in 1 iunie o noua atentionare de timp cod galben de furtuni valabila pentru mai multe judete din tara.Codul galben intra in vigoare la ora 12:00 si expira la ora 21:00.In intervalul mentionat in Carpatii Meridionali, local in Moldova, precum si in nordul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va ... citeste toata stirea