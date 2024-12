Avertizare COD GALBEN de vant puternic si viscol in Cluj! Rafalele vor depasi 90 km/h

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), emis o avertizare Cod Galben de viscol si intensificari ale vantului pentru mai multe judete, inclusiv in zona de munte a Clujului.Astfel pe parcursul zilei de duminica, pana la ora 21:00, in cea mai mare parte a Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum si in sud-vestul si sudul Transilvaniei, vantul va avea intensificari cu viteze la rafala de 50. ... citește toată știrea