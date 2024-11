Avertizare de ceata la Cluj! Vizibilitatea in trafic va scadea sub 50 de metri in unele zone

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in aceasta dimineata, traficul rutier din judetul Cluj se desfasoara cu dificultate in anumite zone, din cauza cetii dense care reduce vizibilitatea sub 200 de metri, iar pe alocuri chiar sub 50 de metri.Fenomenul este intalnit si pe mai multe artere din judetele vecine, precum Bistrita-Nasaud, Salaj si Maramures."Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate ... citește toată știrea