Avertizare de vreme rea in Cluj, meteorologii au emis o avertizare cod galben de furtuni.Vizate sunt judetele din podisul Transilvaniei si Maramures. Avertizarea cod galben de instabilitate atmosferica e valabila de azi la ora 15 pana maine la ora 6 dimineata. In intervalul mentionat, local in nord-vestul si centrul tarii, precum si la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin frecvente ... citeste toata stirea