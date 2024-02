Avertizare hidrologica: COD GALBEN de inundatii in Cluj! Scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie

Istitutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod Galben de inundatii, care va fi in vigoare in intervalul intervalul 13.02.2024 ora 12:00 - 14.02.2024 ora 24:00.Astfel, in perioada mentionata se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice mentionate, cu posibile depasiri ale cotelor de ... citește toată știrea