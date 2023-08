Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo Cod portocaliu si galben de canicula, care vizeaza majoritatea judetelor tarii. Clujul se afla sub incidenta Codului Galben, aceasta avertizare este valabila pe tot parcursul zilelor de 21 si 22 august.In intervalul mentionat valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii, iar in zonele de campie si local in ... citeste toata stirea