Administratia Nationala de meteorologie a emis o avertizare meteo cod galben de vremea rea pentru judetul Cluj.Potrivit meteorologilor, de astazi, ora 10:00, pana maine, la aceeasi ora, in mai multe zone din tara vor fi resimtite intensificari puternice ale vantului.In intervalul mentionat, in nordul Crisanei, in Maramures si Dobrogea, in nord-estul si estul Munteniei, in cea mai mare parte a Transilvaniei si local in Moldova, vantul va avea intensificari cu rafale in general de 55...60 km/h. ... citeste toata stirea