Avertizare meteo ANM! COD GALBEN de viscol si ninsori in zona de munte a Clujului

ANM a emis noi alerte de vreme rea. Zona de munte a Clujului se afla sub cod galben de viscol, iar ninsorile si intensificarile ale vantului vor acoperi o mare parte din tara.Potrivit meteorologilor ANM, ,,la munte temporar ninsorile vor fi intense si viscolite si se va depune strat de zapada, local de peste 10...20 cm. Vor fi rafale in Carpatii Occidentali cu viteze in general de 50...60 km/h, iar in Carpatii ... citește toată știrea