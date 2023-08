Specialistii Administratiei Nationale de Meteorologie au emis mai multe avertizari cod portocaliu si cod galben de furtuni si vijelii. Avertizare meteo ANM vizeaza si judetul Cluj, care se va afla sub incidenta Codului Galben de vijelii in a doua parte a zilei de marti, dar si ziua de miercuri.Avertizarea cod galben pentru zona de munte a judetului Cluj este valabila intre orele 16:00 si 21:00.In intervalul mentionat, in Crisana, estul Olteniei, vestul Maramuresului si al Transilvaniei, ... citeste toata stirea