Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme rea, valabila pana sambata pentru judetul Cluj.Vantul se va intensifica treptat, pe parcursul noptii de joi spre vineri in Banat, Crisana si Maramures, precum si in vestul Carpatilor Meridionali, apoi si in Transilvania, Moldova si restul ... citeste toata stirea