Meteorologii au emis o noua avertizare cod galben de intensificari ale vantului pentru mai multe judete din tara, inclusiv Cluj.Avertizarea este valabila duminica in intervalul orar 10:00- 23:00.In intervalul mentionat, vor fi perioade in care vantul va avea intensificari in est si sud, apoi si in centru si vest, cu viteze de 55-65 km/h si local peste 70-80 km/h indeosebi in sud-estul tarii.