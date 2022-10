Meteorologii au instituit cod galben de ceata in judetul Cluj. Avertizarea este valabila astazi, pe parcursul diminetii, iar soferii sunt sfatuiti sa conduca prudent in zonele cu vizibilitate redusa.Potrivit avertizarii este ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. Zonele vizate de avertizare sunt in judetul Cluj: Turda, Campia Turzii, Gherla, Apahida, Viisoara, Savadisla, Caseiu, ... citeste toata stirea