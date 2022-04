AVERTIZARE METEOROLOGICA

COD GALBENInterval de valabilitate: 28 aprilie, ora 10 - 29 aprilie, ora 6Fenomene vizate: cantitati insemnate de apa, local instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului si hartiiPe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local in Muntenia, vor fi averse ce vor avea si caracter torential, pe alocuri insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina. In noaptea de joi spre ... citeste toata stirea