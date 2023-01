Avertizare pentru soferi a politistilor din Cluj, pe fondul alertei meteo din urmatoarea perioada

Avand in vedere avertizarile meteorologie din perioada urmatoare, politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj fac o serie de recomandari."Anterior deplasarii asigurati-va ca instalatiile de iluminare, semnalizare, climatizare si dezaburire sunt in stare buna de functionare si verificati nivelul uleiului, combustibilului, antigelului si al lichidului de parbriz.Respectati regimul legal de viteza si adaptati-o in functie de conditiile de drum.Este recomandat sa ... citeste toata stirea