AVERTIZARI ale Politiei Cluj privind circulatia in vijeliile anuntate pentru zilele urmatoare. Ce trebuie sa faca sau sa evite soferii si pietonii

IPJ Cluj transmite soferilor o serie de recomandari privind conducerea auto pe vreme nefavorabila, deoarece atat ANM cat si Institutul de Hidrologie au transmis avertizari de vremea rea (ploi, vijelii, inundatii)"Avand in vedere prognoza meteo, care anunta instabilitate atmosferica accentuata, ploi torentiale si vijelii in zilele viitoare, Politia Romana informeaza conducatorii auto si pietonii cu privire la necesitatea adoptarii unei conduite preventive in trafic, in scopul reducerii riscului ... citește toată știrea