Avertizarile de canicula la nivel de cod portocaliu se prelungesc la Cluj, azi meteorologii au emis astfel de avertizari pentru urmatoarele trei zile.Dupa ce au emis timp de doua zile avertizari cod portocaliu de canicula in mai multe judete inclusiv Clujul pentru prima data in acest sezon, meteorologii au emis azi o serie de avertizari cod portocaliu si dupa caz cod rosu - prima data in acest sezon - pentru 13 si 14 iulie. Clujul se afla in zilele mentionate sub avertizare cod portocaliu. ... citește toată știrea