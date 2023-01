"Aveti grija in ce masina va urcati" - Cine este tanara care a murit in accidentul de la Cluj - FOTO

Tanara care a murit in accidentul de duminica seara, de la Bucea, comuna Negreni, avea numai 17 ani si multe vise.Anastasia Camelia a postat pe Facebook un mesaj misterios in 28 ianuarie: "Lasa valurile sa te duca acolo unde lumina nu poate".Duminica seara ea s-a urcat in masina condusa de un tanar in varsta de 21 de ani, care rula spre Oradea. In Negreni, dupa o depasire neregulamentara ar fi intrat in coliziune cu un autoturism care circula din contrasens, condus de un tanar in varsta de 27 ... citeste toata stirea