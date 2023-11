Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, condamnat la 5 ani de inchisoare, este dat disparut in continuare, iar avocatul sau a dat primele declaratii in acest caz."De azi, avem o hotarare judecatoreasca definitiva, care produce efecte. Ea trebuie pusa in executare. Nu va ascund imprejurarea ca sunt exercitate niste cai legale de atac, una dintre ele fiind stramutarea, care urmeaza sa aiba termen de judecata, iar in ipoteza in care o astfel de stramutare ar fi admisa, hotararea de astazi va ... citeste toata stirea