Avram Gal, patronul Transilvania Steakhouse, condamnat la inchisoare cu executare

Avram Gal, patronul Transilvania Steakhouse, a fost condamnat la inchisoare cu executare de Tribunalul Bucuresti. Gal mai are o sansa, pentru ca sentinta nu este definitiva.Avram Gal, cel care vindea burgerii cu 6000 de euro, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare, pentru ca a pretins ca are pile in institutiile din Bucuresti si ca poate aranja un contract de livrare de materiale de protectie COVID. In realitate a luat banii, peste 400.000 de lei, si i-a cheltuit pe distractii si ... citește toată știrea