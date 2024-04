"Azi am pus anuntul de inchiriere a apartamentului si plecam din Cluj" - Tinerii aleg sa se mute din oras

Trendul plecarilor din Cluj-Napoca spre orase mai mici, unde sa-si poata permite un trai decent, pare a fi extrem de real. In special cei care pot munci remote se gandesc sa plece in alt oras sau chiar in alta tara.Un clujean a relatat cazul lui pe o retea de socializare, unde se discuta chiar depsre fenomenul mutarii din Cluj-Napoca."Azi am pus anunt cu inchirierea a apartamentului si speram sa ne mutam pana la sfarsitul lunii. O parte din prieteni au plecat din tara, o parte din oras.Daca ... citește toată știrea