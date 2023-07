Topul celor mai bune licee din Cluj, in functie de mediile la examenul de Bacalaureat 2023, este condus, la mustata, de Colegiul National "Emil Racovita" Cluj si de Liceul Teoretic "Avram Iancu".Clujul este pe locul doi in tara, in functie de promovabilitatea la examenul de Bacalaureat 2023, fiind depasit de Braila, cu o promovabilitate de 87,3%. Clujul a avut o rata de promovare a examenului de 87,2%1. Colegiul National "Emil Racovita" Cluj, media - 9.222. Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj, ... citeste toata stirea