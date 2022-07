BACALAUREAT 2022: Rata de promovare a examenului maturitatii a crescut in urma reevaluarii lucrarilor

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a sustinut o conferinta de presa in ziua afisarii rezultatelor de dupa contestatii la examenul de Bacalaureat. Astfel ca, in urma reevaluarii lucrarilor contestate, numarul candidatilor cu medii mai mari sau egale cu 6 (sase) este de 91.332. Totodata, dupa contestatii a crescut si numarul mediilor de 10.Ministrul Educatiei a declarat ca nu mai putin de 30.377 de note au fost marite in urma contestatiilor, 15.986 de note au fost scazute, iar 2.759 nu au ... citeste toata stirea