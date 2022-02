Baciul va construi o cresa MICA cu fonduri guvernamentale. Boc nu-l mai poate ataca pe primarul Balasz Janos

Primarul din Baciu, Balasz Janos, a declarat ca in localitate va fi construita o cresa nou. "Iata ca ziua de azi a venit si cu niste vesti bune! Comuna Baciu va beneficia de finantare pentru constructia unei noi crese", a spus acesta.Primarul Emil Boc l-a atacat in repetate randul pe primarul din Baciu, pentru ca nu construieste nicio cresa.Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat ca a aprobat finantarea pentru constructia a 142 de crese noi in orase si mediul rural, dintre care una in ... citeste toata stirea