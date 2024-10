Badaran in trafic! Sofer BOLT face semne obscene pe strazile Clujului: "Mi-a intrat in fata si tot el imi arata semne obscene" FOTO/VIDEO

Un incident neplacut a avut loc astazi la pranz, in jurul orei 13.10, pe strazile din Cluj-Napoca, cand un sofer Bolt a fost surprins aratand semne obscene in trafic. Conform soferului clujean caruia ii erau adresate aceste semne si care se afla la volanul unui Ford Focus, totul a inceput in momentul in care soferul Bolt a depasit pe contrasens, langa BRD Marasti, si a intrat brusc in fata lui."M-a depasit pe contrasens langa BRD Marasti si apoi a intrat in fata mea, aratandu-mi semne obscene ... citește toată știrea