Minorul de 15 ani care a disparut la sfarsitul lunii septembrie de la un centru de plasament din Cluj-Napoca, a fost gasit de politisti in Drobeta Turnu Severin.Reamintim ca in data de 24 septembrie, Petru Cucerneanu a disparut in jurul orei 19.30, de la un centru de minori din Cluj-Napoca. ... citeste toata stirea