"Baiatului meu nu i se permite sa o parcheze bicicleta la scoala" - Asa se stimuleaza la Cluj folosirea bicicletei

Un elev din Cluj-Napoca merge in fiecare zi cu bicicleta la scoala, dar acolo are mari batai de cap cu parcarea acesteia."Baiatul meu merge la scoala cu bicicleta, iar in incinta scolii nu i se permite sa o parcheze. iar in fata scolii nu este parcare pentru biciclete/trotinete. Va rog sa instalati parcare pentru biciclete in fata Colegiului National ... citește toată știrea