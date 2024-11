Baietelul dat disparut in Cluj a fost gasit in colonia de rromi de pe strada Cantonului de politisti, in urma unui apel telefonic FOTO

Politia municipiului Cluj-Napoca a anuntat ca Hanu David Emanuel, baietelul de 10 ani care a disparut in data de 9 noiembrie, a fost gasit in siguranta si se afla acum acasa, alaturi de familie. Disparitia copilului a fost semnalata oficial pe 10 noiembrie, la ora 06:00, dupa ce acesta plecase voluntar de la locuinta sa din Floresti in dupa-amiaza zilei de 9 noiembrie, in jurul orei 14:30, si nu se intorsese.Potrivit unor surse, se pare ca politia a primit un apel din partea unui cetatean de ... citește toată știrea