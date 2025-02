Baile Baita acum 30 de ani, cu casutele si restaurantul, azi nu a mai ramas aproape nimic din ele

O caseta video pastrata in timp reda dupa mai bine de 30 de ani Gherla si atractiile din alte vremuri. La loc de cinste se aflau Baile Baita, o mica statiune de la iesirea din Gherla.Baile Baita s-au facut cunoscute prin izvoarele termale, folosite la diverse tratamente si afectiuni. In timp, aici s-au construit cabane, care au primit nume de zeite, terasa, un strand, un restaurant, terenuri de sport. In februarie 1994, reporterul Cristian Grindean a plimbat spectatorii prin statiunea unde ... citește toată știrea