Baltaretu 5% n-a disparut din peisaj dupa esecul rasunator de la alegerile pentru Primaria Cluj, iesind sa vaneze un loc in noul Birou National al USR / Dintre clujenii candidati, Oana Murariu e singura care a intrat in echipa Elenei Lasconi

Deputata Oana Murariu este singura dintre cei 4 reprezentanti ai USR Cluj care a fost votata in noul Birou National al partidului, respectiv in echipa de conducere care-i va tine spatele presedintei proaspat alese Elena Lasconi. Printre candidatii pentru un loc in Biroul National al USR au mai candidat de la Cluj, Ciprian Rus (care recent a fost acuzat ca si-ar hartui colegii care nu-i sunt pe plac), Ionela Lucia Timis (despre care nu stim cine este) si culmea, deputatul Viorel Balaretu, cel ... citește toată știrea