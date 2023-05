Elevii de la Liceul "Bathory Istvan" din Cluj-Napoca au participat in acest an la Balul absolvirii, o traditie austro-ungara frumoasa, care reproduce maretia balurilor de demult.Instructorii de dans Zoltan Kovacs si Barbara Kovacs au muncit alaturi de elevi pentru a pune in scena un spectacol pe cinste, care bucura mult ochiul.Tinerii in tinuta gala au dansat pe valsuri celebre, reproducand traditia de demult. Absolventii si-au facut aparitia in perechi, sub ochii parintilor si prietenilor. ... citeste toata stirea