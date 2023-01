Balul Operei, "cel mai elegant eveniment din Romania, organizat din nou dupa 3 ani, in februarie

Editia din acest an a Balului Operei, de la Opera Nationala din Cluj, are loc in 11 februarie, anunta azi institutia de cultura. E prima editie in trei ani: ultima a avut loc in 2020.Balul Operei este, sustine Opera Nationala din Cluj-Napoca, "cel mai elegant eveniment din Romania", si a avut pana acum 26 de editii. "Unul dintre evenimentele mult asteptate de catre comunitatea clujeana si nu numai, Balul Operei reprezinta o invitatie la vals adresata tuturor, pentru a trai o seara de poveste ... citeste toata stirea