Banca Nationala a Romaniei scoate emisiune numismatica la 150 de ani de la nasterea lui Iuliu Maniu, costa mii de euro

Banca Nationala a Romaniei scoate emisiune numismatica la 150 de ani de la nasterea lui Iuliu Maniu.Din 6 februarie, adica peste cateva zile, Banca Nationala a Romaniei va lansa in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema 150 de ani de la nasterea lui Iuliu Maniu. Aceasta are o valoare nominala de 500 de lei si o greutate de 31 de grame. Aversul monedei prezinta palatul Adunarii Deputatilor din Bucuresti in perioada interbelica, inscriptia "ROMANIA", in arc de cerc, anul de emisiune ... citeste toata stirea