Bancile dintr-un parc din Cluj se "scufunda" in noroi! Cum sustin ca au remediat problema angajatii Primariei- FOTO

"Specialistii" de la Spatii verzi, din cadrul Primariei Cluj-Napoca, au mers in Parcul Bobalna, dupa sesizarea Stiri de Cluj, pentru a remedia problemele cu bancile care se scufunda in noroi. Lucrarea a fost facuta ca sa fie bifata, bancile fiind "reechilibrate" tot in noroi. Acest stil de a lucra ne face sa ne intrebam daca administratia locala are capacitatea de a realiza un proiect urias precum metroul Clujului.Ei bine, "specialistii" au ridicat putin bancile si le-au indreptat, considerand ... citește toată știrea