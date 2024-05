Banda suplimentara de trafic in Apahida! Primarul Grigore Fati: Lucrarile incep in aceasta vara - VIDEO

Primarul comunei Apahida, Grigore Fati, anunta ca in vara ar putea incepe lucrarile de realizare a unei benzi suplimentare de trafic, pe sensul Apahida - Cluj-Napoca."Am inceput o colaborare cu Directia de Drumuri Judetene Cluj pentru extinderea cu inca o banda pe sensul Apahida - Cluj-Napoca, de la intersectia DN 1C, cu intrarea la Nervia. Sper ca aceasta lucrare sa inceapa in aceasta vara si sa o finalizam pana in toamna!", a declarat primarul comunei Apahida, Grigore Fati.Vestea este ... citește toată știrea