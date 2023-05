Primarul Bogdan Pivariu a semnat la Bucuresti doua contracte de finantare nerambursabila in valoare de peste 17 milioane de lei, pentru doua proiecte de investitii in infrastructura din comuna Floresti.Primul proiect vizeaza "Executie, extindere si modernizare sistem de canalizare menajera in localitatea Tauti, comuna Floresti - judetul Cluj".Finantarea de la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei cu suma de 14.942.646 lei din bugetul de stat, la care se adauga 1.230.623 ... citeste toata stirea