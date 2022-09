Bani la buget, amenzi de mii de euro in Cluj dupa o actiune de amploare a politistilor care a durat doar cateva ore

Bani la buget, amenzi de aproape doua mii de euro in Cluj dupa o actiune de amploare a politistilor care a durat doar cateva ore.Astfel, in 17 si 18 septembrie, intre orele 18.30 si 21.30, respectiv 23.30 si 1 dimineata, intr-o actiune de verificare si control in trafic politistii din Cluj-Napoca au legitimat peste 130 persoane, au verificat peste o suta de masini si au aplicat 35 de amenzi, in valoare de aproximativ 9.000 de lei, dupa cum arata o informare a Inspectoratului Judetean de ... citeste toata stirea