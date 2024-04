Banii de intretinere, marul discordiei intr-un bloc din Cluj-Napoca: ,,Platim dupa un catel mort de 6 luni"

Viata la bloc nu e deloc usoara. O femeie care locuieste in Grigorescu sustine ca este nevoita sa plateasca o taxa lunara la intretinere pentru animalul ei. Totul ar fi in regula daca catelul in cauza nu ar fi decedat acum mai bine de jumatate de an.,,Timp de 14 ani am avut un catel de talie mica dupa care ni s-a impus sa platim la cheltuieli suma de 7 lei, iar din septembrie cand s-a schimbat comitetul de bloc suma de 15 lei.In luna septembrie catelul a decedat, asa ca in octombrie am cerut ... citește toată știrea