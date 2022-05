Traficul in Zorilor si Manastur este infernal, masinile fiind bara la bara de pe Observatorului si pana in Manastur.Soferii se intreaba ce e de facut, pentru ca alta ruta alternativa de a ajunge din Zorilor in Manastur ar mai fi cea prin Faget, dar si acolo se produc blocaje pe Calea Turzii.Solutia ar fi deplasarea cu autobuzele si realizarea unei benzi dedicate pentru transportul in comun, chiar daca acest lucru va ... citeste toata stirea