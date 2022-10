Baraca langa rampa de gunoi a orasului Cluj-Napoca mistuita de flacari

O locuinta improvizata de pe strada Platanilor, de langa rampa de gunoi a orasului Cluj-Napoca, a fost mistuita de flacari in aceasta dupa-masa.Apelul de urgenta a venit in jurul orei 13.20, iar la fata locului s-au deplasat doua autospeciale de stins incendii si, preventiv, un echipaj de prim-ajutor. In momentul sosirii la locul solicitarii, echipajele de interventie au gasit locuinta, cu o suprafata de aproximativ 40de metri patrati, cuprinsa in totalitate de flacari, iar ocupantii erau ... citeste toata stirea