Barajele de la Marisel si Tarnita in 1973

Barajul Tarnita, situat pe raul Somesul Cald in judetul Cluj, Romania, este una dintre cele mai importante lucrari hidrotehnice din regiune. Constructia sa a inceput in anii 1970, in contextul unei nevoi tot mai mari de a dezvolta capacitatea energetica a tarii si de a gestiona resursele hidrologice. Finalizat in 1974, barajul este de tip arc-gravitational, avand o inaltime de 97 de metri si o lungime de coronament de 237 de metri. Lacul de acumulare format in urma barajului are o capacitate de ... citește toată știrea