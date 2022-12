Barbat accidentat pe Regele Ferdinand dupa ce a traversat strada pe rosu, a fost dus la spital

Un barbat a fost accidentat in aceasta dupa-masa pe strada Regele Ferdinand din centrul Clujului, a fost transportat de urgenta la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 17.45. "Conform primelor date, o femeie in varsta de 38 de ani, din comuna Floresti, in timp ce conducea un autoturism din directia Piata Unirii ar fi surprins si accidentat un barbat in varsta de 35 de ani, din Cluj-Napoca, aflat in traversarea neregulamentara pe ... citeste toata stirea