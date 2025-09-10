Editeaza

Barbat beat si fara drept de conducere acroseaza o pensionara in Cluj-Napoca, apoi dispare de la locul faptei. Politia il gaseste cu alcoolemie de 1,48!

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 00:11
Un accident rutier petrecut marti dimineata pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca a atras interventia politistilor Biroului Rutier, dupa ce un sofer a parasit locul faptei, acrosand o femeie in varsta de 71 de ani.
Sofer beat si fara permis, prins dupa ce a acrosat o pensionara pe trecerea de pietoni din Cluj-NapocaDin primele verificari efectuate de politisti, victima traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni, atunci cand a fost acrosata de o autoutilitara. Femeia a refuzat ...citește toată știrea

