Un barbat a cazut in raul Somes, iar pompierii clujeni il cauta.In jurul orei 19.30, Politia municipiului Gherla a fost sesizata despre faptul ca o persoana ar fi cazut in raul Somes, intr-o zona aflata in interiorul municipiului Gherla.La fata locului sunt prezente echipaje ale ISU Cluj, alaturi de echipajele politistilor.Din informatiile preliminare ar fi vorba despre un barbat de aproximativ 65 de ani, din municipiul Gherla.Pompierii de la ... citeste toata stirea