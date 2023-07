Un barbat in varsta de 71 de ani dat disparut in judetul Satu Mare a fost gasit mort in localitatea Gilau. Din primele date, cadavrul ar fi fost adus la mal pe lacul Somesul Cald."La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 12.00, politistii au fost sesizati despre faptul ca pe lacul Somesul Cald, din comuna Gilau, a fost gasit cadavrul unei persoane.La fata locului s-a deplasat o echipa operativa de politisti, in vederea efectuarii cercetarilor, iar cu ajutorul ... citeste toata stirea