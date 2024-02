Barbat dat disparut, la Cluj. A plecat voluntar de acasa in toiul noptii si nu s-a mai intors

Un barbat de 34 de ani, din comuna Poieni, a plecat de acasa si nu s-a mai intors in cursul noptii 13/14 februarie. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112, pentru a anunta imediat Politia!"La data de 15 februarie a.c., in jurul orei 11.10, politistii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Huedin au fost sesizati despre faptul ca Michile Ironim Daniel, in varsta de 34 de ani, din comuna Poieni, a plecat voluntar in cursul noptii 13/14 februarie a.c., de la adresa de domiciliu, iar pana ... citește toată știrea