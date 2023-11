Politia din Gherla a fost sesizata ieri dimineata in jurul orei 7, prin apel la numarul de urgenta 112, despre faptul ca un barbat de 44 de ani, din localitate, a fost gasit decedat in imobilul de domiciliu.La examinarea sumara a cadavrului au fost descoperite leziuni, insa in cauza nu exista suspiciuni cu privire la ... citeste toata stirea