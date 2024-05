Barbat de 85 de ani gasit mort intr-un apartament din Cluj Napoca de pompieri

Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu care a pornit de la o oala uitata pe foc in bucataria unui apartament situat pe strada Dionisie Roman.https://static.actualdecluj.ro//uploads/2024/05/VID-20240515-WA0017.mp4Imediat ce au patruns in apartament, pompierii au gasit un barbat de 85 de ani, decedat. Astfel, echipajul Serviciului ... citește toată știrea